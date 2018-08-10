В МЧС РТ опровергли информацию об обрушении моста в Челнах
В ГУ МЧС России по РТ опровергли информацию об обрушении железнодорожного моста в Набережных Челнах.
В ГУ МЧС России по РТ опровергли информацию об обрушении железнодорожного моста в Набережных Челнах.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в челнинском поселке ЗЯБ под грузовым поездом рухнул мост. ЧП произошло накануне днем.
Как рассказали в МЧС, на 6-м километре
— По оценкам специалистов, мост повреждений не получил. Цемент перевозили с базы стройматериалов на ООО «КамгэсЗЯБ», — сообщили в ведомстве.
В результате ЧП никто не пострадал. Восстановительные работы проводятся силами ООО «Железнодорожник».