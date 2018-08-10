В МЧС РТ опровергли информацию об обрушении моста в Челнах

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в челнинском поселке ЗЯБ под грузовым поездом рухнул мост. ЧП произошло накануне днем.

Как рассказали в МЧС, на 6-м километре Сидоровка-ЗЯБ из-за размыва насыпи железнодорожного полотна произошел сход с насыпи локомотива и 3-х вагонов, груженных цементом.

— По оценкам специалистов, мост повреждений не получил. Цемент перевозили с базы стройматериалов на ООО «КамгэсЗЯБ», — сообщили в ведомстве.