Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Девочка с синдромом Дауна стала моделью
Вскрылась причина смерти актера Дмитрия Брусникина
Стильные Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вышли в свет
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Фото Эвелины Бледанс в кровати с сыном вызвало бурю в Сети - СМИ
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
Женщина-кошка: Светлана Ходченкова путешествует по США
Стильные Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вышли в свет
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
09:41 (мск), источник: Prokazan.ru

В МЧС РТ опровергли информацию об обрушении моста в Челнах

В ГУ МЧС России по РТ опровергли информацию об обрушении железнодорожного моста в Набережных Челнах.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в челнинском поселке ЗЯБ под грузовым поездом рухнул мост. ЧП произошло накануне днем.

Как рассказали в МЧС, на 6-м километре Сидоровка-ЗЯБ из-за размыва насыпи железнодорожного полотна произошел сход с насыпи локомотива и 3-х вагонов, груженных цементом.

 — По оценкам специалистов, мост повреждений не получил. Цемент перевозили с базы стройматериалов на ООО «КамгэсЗЯБ», — сообщили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал. Восстановительные работы проводятся силами ООО «Железнодорожник».

Все новости региона
Жительница Казани оголилась в Эрмитаже ради фото в соцсети
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Как выглядят гигантские кристаллы, спрятанные глубоко под землей
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Эксперт рассказал об опасности санкций против России для США
Почему белое население ЮАР хочет мигрировать в Россию
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь