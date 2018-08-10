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10:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В МЧС назвали причину смертельного пожара в Волгограде

В ГУ МЧС России по Волгоградской области назвали предварительную причину пожара в доме на улице Козловской.

Один человек в результате возгорания погиб, еще одного пытаются спасти врачи.

Напомним, пожар на кухне однокомнатной квартиры дома на улице Козловской вспыхнул в четверг, 9 августа, в 12:42. Пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали пламя в 13:03. В результате происшествия погиб 40-летний мужчина, а 70-летнего пострадавшего спасатели передали медикам. Специалисты предполагают, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

По аналогичной причине в Ворошиловском районе сгорела еще одна квартира. Сообщение о пожаре поступило в службу «01» в 23:09. В одной квартир дома по улице Циолковского загорелись домашние вещи на площади пять квадратных метров. Пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:27 и спасли из огня двух человек. Предположительно, квартира сгорела из-за неосторожности при курении.

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