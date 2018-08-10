В МЧС назвали причину смертельного пожара в Волгограде
В ГУ МЧС России по Волгоградской области назвали предварительную причину пожара в доме на улице Козловской.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области назвали предварительную причину пожара в доме на улице Козловской.
Один человек в результате возгорания погиб, еще одного пытаются спасти врачи.
Напомним, пожар на кухне однокомнатной квартиры дома на улице Козловской вспыхнул в четверг, 9 августа, в 12:42. Пожарные расчеты 20-й
По аналогичной причине в Ворошиловском районе сгорела еще одна квартира. Сообщение о пожаре поступило в службу «01» в 23:09. В одной квартир дома по улице Циолковского загорелись домашние вещи на площади пять квадратных метров. Пожарные расчеты 20-й