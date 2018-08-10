На свердловской трассе легковушка загнала автобус с 40 пассажирами в кювет

На трассе Екатеринбург-Реж пассажирский автобус съехал в кювет, чтобы избежать лобового столкновения. В салоне находились 40 человек, сообщили «Уралинформбюро» в УГИБДД Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 9 августа. По словам очевидцев, автобус ехал со скоростью примерно 80 километров в час. Внезапно на его полосе движения возникла легковушка, летящая МАЗ-152062 в лоб. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса был вынужден съехать в кювет.

Пассажиры смогли самостоятельно выбраться из салона. К тому моменту, когда на место прибыли сотрудники ДПС, 20 человек уже разъехались. Остальных отправили другими машинами.