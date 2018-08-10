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09:36 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске автомобиль опрокинулся на пешехода

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП с переворотом, в котором пострадал пешеход. Мужчина госпитализирован, сообщили в пятницу в городской ГИБДД.

— Авария произошла вчера в около полуночи напротив дома № 3 по Свердловскому тракту в Челябинске, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД. — По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на идущего по тротуару человека.

Пешеход в возрасте около 50 лет госпитализирован с места происшествия с травмами различной степени тяжести.

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