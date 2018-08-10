В Челябинске автомобиль опрокинулся на пешехода

— Авария произошла вчера в около полуночи напротив дома № 3 по Свердловскому тракту в Челябинске, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД. — По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на идущего по тротуару человека.