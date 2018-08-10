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09:34 (мск), источник: dostup1.ru

Бизнесмен в Нагайбакском районе похитил из бюджета 3,5 млн

Предприниматель заключил досудебное соглашение и сдал всех подельников, вместе с которыми обманывал Минстрой.

В Нагайбакском районе (Челябинская область) вступил в законную силу приговор в отношении местного предпринимателя, который в составе группы лиц участвовал в хищении бюджетных денег, выделенных на ремонт теплотрассы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Установлено, что преступление было совершено в 2014—2015 годах. Бизнесмен и лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, вступив в преступный сговор, распределив обязанности, разработав план хищения бюджетных денежных средств, введя в заблуждение должностных лиц южноуральского Минстроя и администрации Нагайбакского района, организовали и произвели работы по капитальному ремонту участков теплотрассы в поселке Северный, существенно снизив предусмотренную сметной документацией и муниципальным контрактом стоимость работ, похитили 3,5 млн рублей, выделенных Куликовскому сельскому поселению на производство данных работ.

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«Подсудимый признал себя виновным в полном объеме в совершении всех инкриминируемых ему деяний, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания об обстоятельствах совершения преступлений, способе обналичивания денежных средств и организации, через которую “отмывались” деньги, а также об очевидцах передачи и получения похищенных денег», — рассказали в суде.

Мужчина согласился с предъявленным гражданским иском, настаивал на постановлении приговора без судебного разбирательства. «Пояснил, что ходатайство о заключении досудебного соглашения заявлено им добровольно и после консультации со своим защитником, правовые и процессуальные последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему известны и понятны», — добавили в суде.

Приняв во внимание смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд признал предпринимателя виновным по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере) и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 130 тыс. рублей.

Также приговором суда взыскан причиненный ущерб.

Приговор вступил в законную силу.

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