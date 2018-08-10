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10:24 (мск), источник: Piter.tv

На Руставели произошел пожар в жилом доме

Сгорела квартира в многоэтажке.

Источник: Piter.tv

В Калининском районе Петербурга около двух часов ночи 10 августа полыхал жилой многоэтажный дом. Спасателей вызвали по адресу улица Руставели, 37 корпус 2. На месте выяснилось, что возгорание началось в двухкомнатной квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Очаг пожара располагался в коридоре. После этого огонь распространился на соседние пространства. В общей сложности пострадала площадь в пять квадратных метров. Специалисты потушили пламя за полчаса. Причины инцидента выясняются.

Сведений о пострадавших нет. В ликвидации последствий принимали участие 13 человек личного состава экстренного ведомства и три единицы спецтехники.

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