На Руставели произошел пожар в жилом доме

Источник: Piter.tv

В Калининском районе Петербурга около двух часов ночи 10 августа полыхал жилой многоэтажный дом. Спасателей вызвали по адресу улица Руставели, 37 корпус 2. На месте выяснилось, что возгорание началось в двухкомнатной квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Очаг пожара располагался в коридоре. После этого огонь распространился на соседние пространства. В общей сложности пострадала площадь в пять квадратных метров. Специалисты потушили пламя за полчаса. Причины инцидента выясняются.