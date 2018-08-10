Водитель погиб, врезавшись в столб на мосту в Дзержинске

10 августа, в пятницу в Дзержинске произошла автоавария с погибшим. Как сообщается на страничке группы «Подслушано Дзержинск» в одной из социальных сетей, смертельное ДТП случилось на Желнинском мосту.



Иномарка перелетела через бордюр и врезалась в опору линии электропередач. В результате столкновения транспортное средство получило значительные механические повреждения, а находившийся за ее рулем мужчина погиб.



На место происшествия прибыли спасатели. Автоавария привела к образованию пробки.



По предварительной информации, причиной случившегося стало превышение скорости водителем автомобиля.



