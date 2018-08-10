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09:32 (мск), источник: Newsroom24.ru

Водитель погиб, врезавшись в столб на мосту в Дзержинске

Смертельное ДТП случилось 10 августа.

10 августа, в пятницу в Дзержинске произошла автоавария с погибшим. Как сообщается на страничке группы «Подслушано Дзержинск» в одной из социальных сетей, смертельное ДТП случилось на Желнинском мосту.

Иномарка перелетела через бордюр и врезалась в опору линии электропередач. В результате столкновения транспортное средство получило значительные механические повреждения, а находившийся за ее рулем мужчина погиб.

На место происшествия прибыли спасатели. Автоавария привела к образованию пробки.

По предварительной информации, причиной случившегося стало превышение скорости водителем автомобиля.

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