Мужчина сам уронил шифер, пробивший крышу его машины в Иркутске

Мужчина сам уронил шифер, который пробил крышу его автомобиля на улице Трудовая в Иркутске. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба СРО «Содружество ЖКХ». Напомним, инцидент произошел в одном из дворов, когда с девятиэтажки упал кровельный материал и воткнулся в крышу припаркованного у подъезда автомобиля. Никто не пострадал, но машине теперь требуется ремонт.

Оказалось, что автомобиль принадлежал сотруднику компании-провайдера, который в этот момент работал на чердаке дома. С крыши упало два листа шифера — один попал в автомобиль, а другой разбился на асфальте рядом. В этот же момент на чердаке работала подрядная организация Фонда капитального ремонта Иркутской области. Как отметил генеральный директор СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Демешек, сотрудник компании-провайдера должен был получить разрешение на работу на чердаке, однако он этого не сделал, поскольку чердак был открыт, ведь там велись ремонтные работы. В результате он два листа шифера были задеты и упали с крыши.