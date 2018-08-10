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10:46 (мск), источник: АиФ Иркутск

Мужчина сам уронил шифер, пробивший крышу его машины в Иркутске

Он проводил работы на чердаке дома, у которого она была припаркована.

Мужчина сам уронил шифер, который пробил крышу его автомобиля на улице Трудовая в Иркутске. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба СРО «Содружество ЖКХ». Напомним, инцидент произошел в одном из дворов, когда с девятиэтажки упал кровельный материал и воткнулся в крышу припаркованного у подъезда автомобиля. Никто не пострадал, но машине теперь требуется ремонт.

Оказалось, что автомобиль принадлежал сотруднику компании-провайдера, который в этот момент работал на чердаке дома. С крыши упало два листа шифера — один попал в автомобиль, а другой разбился на асфальте рядом. В этот же момент на чердаке работала подрядная организация Фонда капитального ремонта Иркутской области. Как отметил генеральный директор СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Демешек, сотрудник компании-провайдера должен был получить разрешение на работу на чердаке, однако он этого не сделал, поскольку чердак был открыт, ведь там велись ремонтные работы. В результате он два листа шифера были задеты и упали с крыши.

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