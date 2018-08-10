В Иркутской области десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Иркутской области.
РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Иркутской области.
Десять человек в пятницу попали в больницы Иркутской области после аварии с участием маршрутного такси, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
ДТП случилось в Шелеховском районе недалеко от поселка Чистые Ключи. На месте аварии работали три бригады скорой помощи.
«В ДТП пострадали десять человек, из них один ребенок. Он и его мать доставлены в Иркутск. Остальные восемь пострадавших — в Шелеховскую районную больницу», — сказал собеседник агентства.
Насколько тяжелые травмы получили пострадавшие, уточняется.