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10:42 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Десять человек в пятницу попали в больницы Иркутской области после аварии с участием маршрутного такси, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

ДТП случилось в Шелеховском районе недалеко от поселка Чистые Ключи. На месте аварии работали три бригады скорой помощи.

«В ДТП пострадали десять человек, из них один ребенок. Он и его мать доставлены в Иркутск. Остальные восемь пострадавших — в Шелеховскую районную больницу», — сказал собеседник агентства.

Насколько тяжелые травмы получили пострадавшие, уточняется.

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