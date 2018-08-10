Сысертский лагерь, где отравились дети, закрыли

Сысертский загородный лагерь «Чайка», где отравились дети, закрывают. У шестерых мальчишек и девчонок обнаружили острую кишечную инфекцию. Пострадавшие были отправлены на амбулаторное лечение. Теперь же в след за ними домой поедут и остальные отдыхающие.

— Сегодня все 145 детей будут организованно вывезены из лагеря и в 19:00 доставлены к Театру юного зрителя, там их передадут родителям, — говорится в сообщении городского департамента образования.

На встрече родителям объяснят, как вернуть деньги за путевки.