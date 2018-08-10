В Витебске засыпало грунтом рабочего

Источник: БЕЛТА

В Витебске спасатели извлекли из траншеи засыпанного грунтом рабочего. Об этом сообщает областное управление МЧС.

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9 августа около 12 часов сотрудникам МЧС Витебска поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи. Во время работ по замене трубопровода холодного водоснабжения возле общежития ВГУ рабочего засыпало толстым слоем грунта.

Извлечь плотника-бетонщика удалось примерно за час. После чего он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести в Витебскую областную клиническую больницу.