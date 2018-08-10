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10:06 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске засыпало грунтом рабочего

Во время работ по замене трубопровода холодного водоснабжения возле общежития ВГУ рабочего засыпало толстым слоем грунта.

Источник: БЕЛТА

В Витебске спасатели извлекли из траншеи засыпанного грунтом рабочего. Об этом сообщает областное управление МЧС.

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9 августа около 12 часов сотрудникам МЧС Витебска поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи. Во время работ по замене трубопровода холодного водоснабжения возле общежития ВГУ рабочего засыпало толстым слоем грунта.

Извлечь плотника-бетонщика удалось примерно за час. После чего он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести в Витебскую областную клиническую больницу.

Сообщение об обрушении грунта при проведении земляных работ по проспекту Фрунзе в Витебске поступило сегодня спасателям от диспетчера скорой медицинской помощи. По приезду на место было установлено, что при замене трубопровода холодного водоснабжения рабочего засыпало грунтом. Сотрудники МЧС извлекли работника из-под завала и передали бригаде скорой помощи. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в областную клиническую больницу.

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