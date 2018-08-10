В Витебске засыпало грунтом рабочего
Во время работ по замене трубопровода холодного водоснабжения возле общежития ВГУ рабочего засыпало толстым слоем грунта.
Во время работ по замене трубопровода холодного водоснабжения возле общежития ВГУ рабочего засыпало толстым слоем грунта.
В Витебске спасатели извлекли из траншеи засыпанного грунтом рабочего. Об этом сообщает областное управление МЧС.
9 августа около 12 часов сотрудникам МЧС Витебска поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи. Во время работ по замене трубопровода холодного водоснабжения возле общежития ВГУ рабочего засыпало толстым слоем грунта.
Извлечь
Сообщение об обрушении грунта при проведении земляных работ по проспекту Фрунзе в Витебске поступило сегодня спасателям от диспетчера скорой медицинской помощи. По приезду на место было установлено, что при замене трубопровода холодного водоснабжения рабочего засыпало грунтом. Сотрудники МЧС извлекли работника