Омичка продавала наркотики под видом спортивного питания
Теперь ей грозит до 20 лет колонии.
Теперь ей грозит до 20 лет колонии.
44-летняя женщина пришла устраиваться на работу. В объявлении говорилось, что требуется продавец спортивное питание. На практике выяснилось, что торговать ей придется наркотиками. Получая через
Омичку задержали прямо «на работе», на железнодорожной станции в области.
— Сотрудниками полиции у нее изъято 40 пакетов синтетического наркотика общим весом 21 г, два пакета метилового эфира весом около 150 г, — сообщает
Теперь незадачливому наркокурьеру грозит до 20 лет колонии.