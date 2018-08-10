Омичка продавала наркотики под видом спортивного питания

44-летняя женщина пришла устраиваться на работу. В объявлении говорилось, что требуется продавец спортивное питание. На практике выяснилось, что торговать ей придется наркотиками. Получая через интернет-программу координаты, подозреваемая забирала свертки с веществом, расфасовывала по полиэтиленовым пакетикам различным весом, выезжала в Омский район, где делала закладки.

— Сотрудниками полиции у нее изъято 40 пакетов синтетического наркотика общим весом 21 г, два пакета метилового эфира весом около 150 г, — сообщает пресс-служба областного УМВД. — Кроме этого, в автомобиле подозреваемой обнаружено около 200 г гашиша. При осуществлении дальнейших мероприятий фигурантка выдала хранящиеся у нее дома синтетические наркотические вещества весом 461,8 г.