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09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичка продавала наркотики под видом спортивного питания

Теперь ей грозит до 20 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

44-летняя женщина пришла устраиваться на работу. В объявлении говорилось, что требуется продавец спортивное питание. На практике выяснилось, что торговать ей придется наркотиками. Получая через интернет-программу координаты, подозреваемая забирала свертки с веществом, расфасовывала по полиэтиленовым пакетикам различным весом, выезжала в Омский район, где делала закладки.

Омичку задержали прямо «на работе», на железнодорожной станции в области.

— Сотрудниками полиции у нее изъято 40 пакетов синтетического наркотика общим весом 21 г, два пакета метилового эфира весом около 150 г, — сообщает пресс-служба областного УМВД. — Кроме этого, в автомобиле подозреваемой обнаружено около 200 г гашиша. При осуществлении дальнейших мероприятий фигурантка выдала хранящиеся у нее дома синтетические наркотические вещества весом 461,8 г.

Теперь незадачливому наркокурьеру грозит до 20 лет колонии.

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