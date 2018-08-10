В Крыму желавший умереть от рук полицейского предстанет перед судом

52-летний гражданин Узбекистана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) Уголовного кодекса РФ.

«По версии следствия, обвиняемый осуществил ложный вызов полиции, по прибытии которой выстрелил из сигнального пистолета в оперуполномоченного, чтобы вызвать огонь на себя и таким образом покончить с жизнью», — рассказали в пресс-службе.