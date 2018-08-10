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10:01 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму желавший умереть от рук полицейского предстанет перед судом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Источник: РИА "Новости"

52-летний гражданин Узбекистана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) Уголовного кодекса РФ.

«По версии следствия, обвиняемый осуществил ложный вызов полиции, по прибытии которой выстрелил из сигнального пистолета в оперуполномоченного, чтобы вызвать огонь на себя и таким образом покончить с жизнью», — рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело направят для рассмотрения Ленинский в районный суд.

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