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10:25 (мск), источник: Piter.tv

Главбух районного МВД СПб обвиняется в хищении 43 млн рублей

Представитель полиции ответит в суде за исчезновение служебных денег.

Источник: Piter.tv

Бухгалтер отделения МВД по Петербургу обвиняется в хищении 43 миллионов рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону. Дело зарегистрировано в Кировской инстанции, хотя подозреваемая совершала преступления в Красносельском районе.

Фигуранткой дела стала Светлана Бузукина. Кроме пропажи денежных средств должностное лицо подозревают в мошенничестве, служебном подлоге, легализация финансов и незаконном пересечение границы России. По сведениям оперативников, женщина присвоила наличные, пришедшие на корпоративную банковскую карту. На эти средства обвиняемая купила иномарку «Инфинити Q50». Также петербурженка заключила сделку по долевому строительству.

В настоящее время полиция устанавливает сообщников Ьузукиной, которые помогали ей тратить деньги.

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