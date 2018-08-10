Главбух районного МВД СПб обвиняется в хищении 43 млн рублей
Представитель полиции ответит в суде за исчезновение служебных денег.
Представитель полиции ответит в суде за исчезновение служебных денег.
Бухгалтер отделения МВД по Петербургу обвиняется в хищении 43 миллионов рублей. Об этом сообщает Объединенная
Фигуранткой дела стала Светлана Бузукина. Кроме пропажи денежных средств должностное лицо подозревают в мошенничестве, служебном подлоге, легализация финансов и незаконном пересечение границы России. По сведениям оперативников, женщина присвоила наличные, пришедшие на корпоративную банковскую карту. На эти средства обвиняемая купила иномарку «Инфинити Q50». Также петербурженка заключила сделку по долевому строительству.
В настоящее время полиция устанавливает сообщников Ьузукиной, которые помогали ей тратить деньги.