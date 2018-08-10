Стаффордширский терьер покусал ребенка в центре Красноярска
В Красноярске суд обязал владельца бойцовской собаки выплатить родителям пострадавшего ребенка денежную компенсацию.
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В Красноярске суд обязал владельца бойцовской собаки выплатить родителям пострадавшего ребенка денежную компенсацию.
В апреле этого года в Центральном районе города на ребенка напал стаффордширский терьер. Пес укусил несовершеннолетнего в область лица, сообщает
Красноярский суд обязал владельца бойцовской собаки выплатить родителям пострадавшего ребенка денежную компенсацию.