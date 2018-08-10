Жительница Челябинска организовала подпольный игровой клуб в Уфе

— По версии следствия, в прошлом году злоумышленница вместе с сообщниками переоборудовала офисное помещение в Уфе в игровой клуб, замаскированный под букмекерскую контору. В целях конспирации женщина принимала от игроков деньги под видом ставок на прогноз погоды, после чего передавала им карточку, которая использовалась для игры в автоматы. Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность заведения, изъяв 3 единицы игрового оборудования, — рассказали в надзорном ведомстве.