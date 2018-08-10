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09:59 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Жительница Челябинска организовала подпольный игровой клуб в Уфе

В Уфе жительница Челябинска организовала подпольный игровой клуб. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

— По версии следствия, в прошлом году злоумышленница вместе с сообщниками переоборудовала офисное помещение в Уфе в игровой клуб, замаскированный под букмекерскую контору. В целях конспирации женщина принимала от игроков деньги под видом ставок на прогноз погоды, после чего передавала им карточку, которая использовалась для игры в автоматы. Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность заведения, изъяв 3 единицы игрового оборудования, — рассказали в надзорном ведомстве.

Обвиняемая частично признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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