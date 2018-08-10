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10:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону столкнулись внедорожник и маршрутка

В четверг, 9 августа, в Ростове произошла авария с участием общественного транспорта.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на пересечении улицы Кузнечной и переулка Молодогвартейский столкнулись маршрутка и внедорожник. От удара, либо уходя от столкновения Hyundai County выскочил на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов.

— Опасный перекресток, — написал автор поста. — За неделю уже третье ДТП. Сносят даже бетонные блоки на углу перекрестка.

В автоинспекции пояснили, что об аварии знают, но водители решили оформить ее по европротоколу, то есть в ДТП никто не пострадал.

Пост с фотографиями вызвал большое количество комментариев. Жители посоветовали поставить здесь «противотанковые ежи и вырыть ров», дабы остановить водителей-лихачей.

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