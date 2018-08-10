В Ростове-на-Дону столкнулись внедорожник и маршрутка

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на пересечении улицы Кузнечной и переулка Молодогвартейский столкнулись маршрутка и внедорожник. От удара, либо уходя от столкновения Hyundai County выскочил на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов.

— Опасный перекресток, — написал автор поста. — За неделю уже третье ДТП. Сносят даже бетонные блоки на углу перекрестка.

В автоинспекции пояснили, что об аварии знают, но водители решили оформить ее по европротоколу, то есть в ДТП никто не пострадал.