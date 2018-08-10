В Ростове-на-Дону столкнулись внедорожник и маршрутка
В четверг, 9 августа, в Ростове произошла авария с участием общественного транспорта.
В четверг, 9 августа, в Ростове произошла авария с участием общественного транспорта.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на пересечении улицы Кузнечной и переулка Молодогвартейский столкнулись маршрутка и внедорожник. От удара, либо уходя от столкновения Hyundai County выскочил на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов.
— Опасный перекресток, — написал автор поста. — За неделю уже третье ДТП. Сносят даже бетонные блоки на углу перекрестка.
В автоинспекции пояснили, что об аварии знают, но водители решили оформить ее по
Пост с фотографиями вызвал большое количество комментариев. Жители посоветовали поставить здесь «противотанковые ежи и вырыть ров», дабы остановить