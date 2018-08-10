В Самаре напротив больницы Сердавина трамвай № 24 врезался в Matiz

В пятницу, 10 августа, утром, в Самаре на улице Ташкентской водитель Daewoo Matiz напротив дома № 196 при повороте не пропустил трамвай, следовавший по маршруту № 24, сообщает группа «ДТП Самара».

Трамвай врезался в левую сторону иномарки и приподнял её над рельсами. Во время столкновения никто не пострадал.