В Самаре напротив больницы Сердавина трамвай № 24 врезался в Matiz
Трамвай приподнял иномарку над рельсами.
Трамвай приподнял иномарку над рельсами.
В пятницу, 10 августа, утром, в Самаре на улице Ташкентской водитель Daewoo Matiz напротив дома № 196 при повороте не пропустил трамвай, следовавший по маршруту № 24, сообщает группа «ДТП Самара».
Трамвай врезался в левую сторону иномарки и приподнял её над рельсами. Во время столкновения никто не пострадал.
Ликвидацией последствий ДТП занималась Служба аварийных комиссаров «Славком» — официальный партнёр ТТУ Самары.
После устранения последствий дорожной аварии движение трамваев восстановлено.