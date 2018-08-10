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13:47 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре напротив больницы Сердавина трамвай № 24 врезался в Matiz

Трамвай приподнял иномарку над рельсами.

В пятницу, 10 августа, утром, в Самаре на улице Ташкентской водитель Daewoo Matiz напротив дома № 196 при повороте не пропустил трамвай, следовавший по маршруту № 24, сообщает группа «ДТП Самара».

Трамвай врезался в левую сторону иномарки и приподнял её над рельсами. Во время столкновения никто не пострадал.

Ликвидацией последствий ДТП занималась Служба аварийных комиссаров «Славком» — официальный партнёр ТТУ Самары.

После устранения последствий дорожной аварии движение трамваев восстановлено.

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