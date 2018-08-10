Боевую гранату нашли у жителя Новосибирской области. На примете у стражей порядка житель п. Сузун оказался после того как избил односельчанина возле кафе, рассказали полицейские.



«В ходе осмотра места жительства подозреваемого был обнаружен и изъят предмет, похожий на боевую гранату, который в настоящее время направлен на экспертизу», — добавили в ГУ МВД России по НСО.