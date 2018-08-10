Боевую гранату нашли у жителя Новосибирской области
Жителя поселка Сузун задержали за дебош возле кафе, а в ходе обыска нашли еще и боевую гранату, рассказали в ГУ МВД России по НСО.
Жителя поселка Сузун задержали за дебош возле кафе, а в ходе обыска нашли еще и боевую гранату, рассказали в ГУ МВД России по НСО.
Боевую гранату нашли у жителя Новосибирской области. На примете у стражей порядка житель п. Сузун оказался после того как избил односельчанина возле кафе, рассказали полицейские.
«В ходе осмотра места жительства подозреваемого был обнаружен и изъят предмет, похожий на боевую гранату, который в настоящее время направлен на экспертизу», — добавили в ГУ МВД России по НСО.
Отметим, что возбуждено дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконныеприобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Идет следствие, подозреваемый под стражей.