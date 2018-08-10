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10:26 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге арестован гендиректор «ЛенСпецСтроя»

Предприниматель обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте генерального директора ООО «ЛенСпецСтрой» Дмитрия Астафьева, сообщает «Интерфакс».

В сообщении говорится, что предприниматель обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков. По данным полиции, генеральный директор строительных компаний присвоил денежные средства дольщиков. При этом обязательства застройщика по заключенным договорам не были выполнены.

«От противоправной деятельности подозреваемого пострадали более 1000 человек, общая сумма ущерба превысила 482,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД России.

Сообщается, что Астафьев является совладельцем ряда строительных компаний, которые зарегистрированы в Петербурге. Генеральным директором ООО «ЛенСпецСтрой» он стал в 2006 году, а в 2000-х работал в полномочном представительстве президента РФ в СЗФО.

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