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10:29 (мск), источник: СуперОмск

МЧС назвало причину крупного пожара в Солнечном

Около получаса назад внимание омичей привлек огромный столб дыма с промзоны Левобережья в Солнечном. Горожане в соцсетях предположили, что горит завод «Росар» или же база щебеночников.

Однако «СуперОмску» в ГУ МЧС по Омской области сообщили, что горит бензовоз.

«В 12:36 поступило сообщение о возгорании бензовоза на улице 2-я Солнечная. На месте работают 5 боевых расчетов», — заявили в ведомстве.

Спасатели пояснили, в 13:12 с места пожара поступила информация о ликвидации открытого горения. Работа по борьбе с пожаром еще продолжается. Отметим, на территории какого предприятия находится загоревшийся бензовоз, в МЧС не знают. Есть ли пострадавшие, неизвестно. В соцсетях сообщается, что загорелась цистерна с горючим материалом на щебеночной базе.

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