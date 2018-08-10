МЧС назвало причину крупного пожара в Солнечном

Спасатели пояснили, в 13:12 с места пожара поступила информация о ликвидации открытого горения. Работа по борьбе с пожаром еще продолжается. Отметим, на территории какого предприятия находится загоревшийся бензовоз, в МЧС не знают. Есть ли пострадавшие, неизвестно. В соцсетях сообщается, что загорелась цистерна с горючим материалом на щебеночной базе.