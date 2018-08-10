МЧС назвало причину крупного пожара в Солнечном
Около получаса назад внимание омичей привлек огромный столб дыма с промзоны Левобережья в Солнечном. Горожане в соцсетях предположили, что горит завод «Росар» или же база щебеночников.
Около получаса назад внимание омичей привлек огромный столб дыма с промзоны Левобережья в Солнечном. Горожане в соцсетях предположили, что горит завод «Росар» или же база щебеночников.
Однако «СуперОмску» в ГУ МЧС по Омской области сообщили, что горит бензовоз.
«В 12:36 поступило сообщение о возгорании бензовоза на улице 2-я Солнечная. На месте работают 5 боевых расчетов», — заявили в ведомстве.
Спасатели пояснили, в 13:12 с места пожара поступила информация о ликвидации открытого горения. Работа по борьбе с пожаром еще продолжается. Отметим, на территории какого предприятия находится загоревшийся бензовоз, в МЧС не знают. Есть ли пострадавшие, неизвестно. В соцсетях сообщается, что загорелась цистерна с горючим материалом на щебеночной базе.