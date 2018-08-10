В Волгограде на «зебре» сбили 17-летнего подростка

17-летний парень переходил улицу Менделеева по пешеходному переходу, правда, без светофора. 28-летний волгоградец на «Пежо» слишком поздно заметил подростка. А тормозить перед «зеброй» каждый раз не имел привычки. В итоге мальчишку отбросило на несколько метров от машины. У него многочисленные травмы, врачи «скорой» отвезли его в больницу. Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.