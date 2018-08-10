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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на «зебре» сбили 17-летнего подростка

Авария произошла около 15:00 в четверг Краснооктябрьском районе Волгограда.

17-летний парень переходил улицу Менделеева по пешеходному переходу, правда, без светофора. 28-летний волгоградец на «Пежо» слишком поздно заметил подростка. А тормозить перед «зеброй» каждый раз не имел привычки. В итоге мальчишку отбросило на несколько метров от машины. У него многочисленные травмы, врачи «скорой» отвезли его в больницу. Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.

А в Даниловском районе под колеса машины попала пенсионерка на велосипеде. Все произошло в станице Сергиевская Даниловского района. 45-летний местный житель, приняв изрядную дозу алкоголя, сел за руль своей «Нивы». Бабушку на велосипеде он просто не увидел. Скорость у русского внедорожника была высокой. 62-летняя женщина получила сильнейший удар. Она умерла еще до приезда «скорой» от полученных травм.

Теперь пьяному лихачу светит уголовное наказание.

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