В Краснодаре сотрудник фитнес-центра обокрал клиента

Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили список лиц, находившихся на месте преступления. Выяснилось, что одним из посетителей был технический работник клуба, у которого в тот день был выходной. Оказалось, что 27-летний молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж в Волгограде. Подозреваемого доставили в отдел полиции. В ходе допроса он сознался в краже, сказав, что похищенные сумку и телефон выбросил, а деньги успел потратить на приобретение алкоголя.