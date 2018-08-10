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11:29 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре сотрудник фитнес-центра обокрал клиента

Клиент фитнес-центра, расположенного на улице Стасова, заявил в полицию о том, что из шкафчика в клубе у него украли сумку с деньгами, телефоном и банковскими картами.

Источник: Югополис

Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили список лиц, находившихся на месте преступления. Выяснилось, что одним из посетителей был технический работник клуба, у которого в тот день был выходной. Оказалось, что 27-летний молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж в Волгограде. Подозреваемого доставили в отдел полиции. В ходе допроса он сознался в краже, сказав, что похищенные сумку и телефон выбросил, а деньги успел потратить на приобретение алкоголя.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает «Югополису» пресс-служба УМВД РФ по городу Краснодару.

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