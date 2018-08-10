В Гагаузии продолжает развиваться эпидемия кори: 20 детей в больнице
В начале этой недели в Гагаузии в больницу попали 16 детей из
В начале этой недели в Гагаузии в больницу попали 16 детей из
Из всех больных, от вируса был привит только один ребенок.
Медики выяснили, что опасный вирус дети привезли домой из Украины.
В связи, с распространяющейся опасностью, врачи напоминают, что корь считается инфекцией с высоким риском заражения и самым надежным способом защитить своих детей от этой болезни, является своевременная вакцинация.