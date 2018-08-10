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11:53 (мск), источник: Actualitati.md

В Гагаузии продолжает развиваться эпидемия кори: 20 детей в больнице

В начале этой недели в Гагаузии в больницу попали 16 детей из Чадыр-Лунгского района, заразившихся корью.

Из всех больных, от вируса был привит только один ребенок.

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Медики выяснили, что опасный вирус дети привезли домой из Украины. Из-за частого контакта, пострадавших друг с другом, болезнь быстро распространилась и превратилась в настоящую эпидемию. Сегодня стало известно, что в больницы Гагаузии попали еще 4 ребенка. Таким образом, количество заболевших корью, выросло до 20-ти. Из всех, находящихся сейчас в больнице, привиты только трое.

В связи, с распространяющейся опасностью, врачи напоминают, что корь считается инфекцией с высоким риском заражения и самым надежным способом защитить своих детей от этой болезни, является своевременная вакцинация.

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