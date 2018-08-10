В Гагаузии продолжает развиваться эпидемия кори: 20 детей в больнице

Из всех больных, от вируса был привит только один ребенок.

Медики выяснили, что опасный вирус дети привезли домой из Украины. Из-за частого контакта, пострадавших друг с другом, болезнь быстро распространилась и превратилась в настоящую эпидемию. Сегодня стало известно, что в больницы Гагаузии попали еще 4 ребенка. Таким образом, количество заболевших корью, выросло до 20-ти. Из всех, находящихся сейчас в больнице, привиты только трое.