В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Тело 54-летнего сельчанина нашли после ликвидации огня.
Тело 54-летнего сельчанина нашли после ликвидации огня.
Пожар в частном бревенчатом доме в селе Старое Дуваново Дрожжановского района начался 9 августа в 1.19. Возгорание заметили соседи слишком поздно. Когда приехали первые пожарные, то дом уже горел открытым огнем, рушились перекрытия.
Когда с пламенем удалось справиться, то во время разбора завалов обнаружили тело 54-летнего хозяина дома.
Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.
Предварительная причина возникновения огня — неосторожность при курении.
Ущерб от пожара — 300 тысяч рублей. Сумма спасенного имущества — 50 тысяч рублей.