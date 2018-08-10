В Татарстане во время пожара погиб мужчина

Пожар в частном бревенчатом доме в селе Старое Дуваново Дрожжановского района начался 9 августа в 1.19. Возгорание заметили соседи слишком поздно. Когда приехали первые пожарные, то дом уже горел открытым огнем, рушились перекрытия.

Когда с пламенем удалось справиться, то во время разбора завалов обнаружили тело 54-летнего хозяина дома.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительная причина возникновения огня — неосторожность при курении.