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16:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане во время пожара погиб мужчина

Тело 54-летнего сельчанина нашли после ликвидации огня.

Пожар в частном бревенчатом доме в селе Старое Дуваново Дрожжановского района начался 9 августа в 1.19. Возгорание заметили соседи слишком поздно. Когда приехали первые пожарные, то дом уже горел открытым огнем, рушились перекрытия.

Когда с пламенем удалось справиться, то во время разбора завалов обнаружили тело 54-летнего хозяина дома.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительная причина возникновения огня — неосторожность при курении.

Ущерб от пожара — 300 тысяч рублей. Сумма спасенного имущества — 50 тысяч рублей.

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