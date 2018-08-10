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11:17 (мск), источник: Publika.md

Избиение в детском лагере: инцидентом в Вадул-луй-Водэ займется комиссия

В правительстве сегодня обсудят инцидент, произошедший в детском летнем лагере в Вадул-луй-Водэ.

Там двое несовершеннолетних воспитателя железными прутьями избили 13 подростков.

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Накануне вечером госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич приехала в лагерь, однако почти полчаса ее не пускали на территорию, отмечая, что речь идет о частной собственности. Потом все же разрешили.

«Когда я приехала, за воротами были какие-то ребята, в том числе и два подростка. Они вышли за ворота, закрыли их и убежали. Мы, конечно, известили полицию о том, что хотим проверить, что за дети находятся в лагере», — сказала госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич.

Госсекретарь обошла территорию, и обнаружила, что кухня и санитарные блоки не соответствуют гигиеническим нормам. Сегодня же прокуроры потребуют предварительного ареста задержанного накануне администратора лагеря.

13 мальчиков пострадали в ночь со вторника на среду в детском летнем лагере. Их избили воспитатели 16-ти и 17-ти лет.

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