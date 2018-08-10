Избиение в детском лагере: инцидентом в Вадул-луй-Водэ займется комиссия
В правительстве сегодня обсудят инцидент, произошедший в детском летнем лагере в
В правительстве сегодня обсудят инцидент, произошедший в детском летнем лагере в
Там двое несовершеннолетних воспитателя железными прутьями избили 13 подростков.
Накануне вечером госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич приехала в лагерь, однако почти полчаса ее не пускали на территорию, отмечая, что речь идет о частной собственности. Потом все же разрешили.
«Когда я приехала, за воротами были
Госсекретарь обошла территорию, и обнаружила, что кухня и санитарные блоки не соответствуют гигиеническим нормам. Сегодня же прокуроры потребуют предварительного ареста задержанного накануне администратора лагеря.
13 мальчиков пострадали в ночь со вторника на среду в детском летнем лагере. Их избили воспитатели 16-ти и 17-ти лет.