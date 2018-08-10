В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик

Источник: ГИБДД г.Перми

9 августа в Кировском районе Перми в ДТП попала трехлетняя девочка. В 14.20 грузовик ГАЗ-279952 ехал со стороны дома № 19 по ул. Каляева. Во дворе водитель ГАЗона сбил трехлетнюю девочку, которая каталась на самокате. Малышка гуляла вместе с мамой. С переломом бедра с места ДТП девочка госпитализирована в больницу, сообщили в ГИБДД г. Перми.

Всего за семь месяцев этого года в Перми во дворах травмы в ДТП получили 17 несовершеннолетних. Это больше, чем в прошлом году на 70%.