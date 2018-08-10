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11:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик

С переломом бедра малышка госпитализирована.

Источник: ГИБДД г.Перми

9 августа в Кировском районе Перми в ДТП попала трехлетняя девочка. В 14.20 грузовик ГАЗ-279952 ехал со стороны дома № 19 по ул. Каляева. Во дворе водитель ГАЗона сбил трехлетнюю девочку, которая каталась на самокате. Малышка гуляла вместе с мамой. С переломом бедра с места ДТП девочка госпитализирована в больницу, сообщили в ГИБДД г. Перми.

Всего за семь месяцев этого года в Перми во дворах травмы в ДТП получили 17 несовершеннолетних. Это больше, чем в прошлом году на 70%.

— Двигаясь по дворовой территории, водитель может не заметить маленьких детей, особенно если ребёнок находится позади автомобиля, — предупреждают в Госавтоитнспекции. — И пусть скорость движения транспорта во дворе, как правило, небольшая, надеяться, что водитель успеет затормозить, неразумно. Даже при минимальной скорости ребенок может получить серьезные травмы.

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