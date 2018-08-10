Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Найден» пилот пропавшего малайзийского Boeing
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Стильные Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вышли в свет
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин - СМИ
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Что будет с ценами на бензин после повышения НДС
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
11:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на Енисейской произошла массовая авария с маршруткой

Медицинская помощь понадобилась двум женщинам.

Источник: пресс-служба ГИБДД по Омской области

Крупное ДТП произошло на улице Енисейской сегодня, 10 августа, около полудня. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, ее виновником стал водитель автомобиля ВАЗ-2114. 33-летний мужчина за рулем ВАЗа ехал в сторону улицы 70 лет Октября и не справился с управлением.

Его автомобиль протаранил две иномарки, стоящие впереди — Toyota Vitz и Chevrolet Niva. От удара Vitz отбросило на припаркованный дальше автомобиль Volkswagen, а ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где он врезался еще и в автомобиль LADA Priora и пассажирскую «Газель».

В маршрутке на момент ДТП находилось 7 пассажиров. По предварительным сведениям, они не получили серьезных травм. Помощь медиков понадобилась 25-летней водительнице автомобиля Toyota Vitz и ее 23-летней пассажирке.

На месте ДТП работала бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Все новости региона
 В Омске дополнительно отремонтируют пять дорог — СПИСОК
На ремонте омских дорог сэкономили 128 миллионов рублей
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Как выглядят гигантские кристаллы, спрятанные глубоко под землей
Эксперт рассказал об опасности санкций против России для США
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь