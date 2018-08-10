В Омске на Енисейской произошла массовая авария с маршруткой

Источник: пресс-служба ГИБДД по Омской области

Крупное ДТП произошло на улице Енисейской сегодня, 10 августа, около полудня. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, ее виновником стал водитель автомобиля ВАЗ-2114. 33-летний мужчина за рулем ВАЗа ехал в сторону улицы 70 лет Октября и не справился с управлением.

Его автомобиль протаранил две иномарки, стоящие впереди — Toyota Vitz и Chevrolet Niva. От удара Vitz отбросило на припаркованный дальше автомобиль Volkswagen, а ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где он врезался еще и в автомобиль LADA Priora и пассажирскую «Газель».

В маршрутке на момент ДТП находилось 7 пассажиров. По предварительным сведениям, они не получили серьезных травм. Помощь медиков понадобилась 25-летней водительнице автомобиля Toyota Vitz и ее 23-летней пассажирке.