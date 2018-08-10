В Омске на Енисейской произошла массовая авария с маршруткой
Медицинская помощь понадобилась двум женщинам.
Медицинская помощь понадобилась двум женщинам.
Крупное ДТП произошло на улице Енисейской сегодня, 10 августа, около полудня. По данным
Его автомобиль протаранил две иномарки, стоящие впереди — Toyota Vitz и Chevrolet Niva. От удара Vitz отбросило на припаркованный дальше автомобиль Volkswagen, а ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где он врезался еще и в автомобиль LADA Priora и пассажирскую «Газель».
В маршрутке на момент ДТП находилось 7 пассажиров. По предварительным сведениям, они не получили серьезных травм. Помощь медиков понадобилась 25-летней водительнице автомобиля Toyota Vitz и ее 23-летней пассажирке.
На месте ДТП работала бригада скорой помощи и