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11:35 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Все станции петербургского метро проверены из-за сообщения о бомбе

О минировании метро сообщил петербуржцу пьяный мигрант.

Сотрудники правоохранительных органов проверили все 69 станций петербургского метро после сообщения о бомбе, сообщает «Мойка78».

В полицию обратился петербуржец и пересказал разговор с пьяным мигрантом. По словам мужчины, утром 9 августа он выпивал с иностранцем по имени Назим на улице Руднева. Якобы мигрант сообщил, что через три часа метро в Петербурге может быть заминировано.

Поскольку конкретную станцию мужчина не назвал, сотрудники правоохранительных органов проверили их все. Никаких опасных предметов обнаружено не было, эвакуация не проводилась. Местонахождение Назима устанавливается.

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