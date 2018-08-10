Все станции петербургского метро проверены из-за сообщения о бомбе
О минировании метро сообщил петербуржцу пьяный мигрант.
О минировании метро сообщил петербуржцу пьяный мигрант.
Сотрудники правоохранительных органов проверили все 69 станций петербургского метро после сообщения о бомбе, сообщает «Мойка78».
В полицию обратился петербуржец и пересказал разговор с пьяным мигрантом. По словам мужчины, утром 9 августа он выпивал с иностранцем по имени Назим на улице Руднева. Якобы мигрант сообщил, что через три часа метро в Петербурге может быть заминировано.
Поскольку конкретную станцию мужчина не назвал, сотрудники правоохранительных органов проверили их все. Никаких опасных предметов обнаружено не было, эвакуация не проводилась. Местонахождение Назима устанавливается.