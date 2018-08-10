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11:57 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске ремонт автомобиля закончился пожаром

В Минске слесарь СТО пострадал в результате возгорания автомобиля. Пожар произошел накануне около пяти вечера во 2-м Велосипедном переулке.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Прибывшие на место спасатели обнаружили горевший открытым пламенем ВАЗ-2108. Пожар был ликвидирован.

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По информации МЧС, слесарь пытался снять топливный бак машины. Пожар, предположительно, произошел из-за неосторожности при курении.

В результате сотрудник СТО получил ожоги лица, головы, туловища и рук 1−3 степени (всего 45% тела). Он госпитализирован.

Ремонтировавшийся ВАЗ-2108 выгорел, повреждены также три припаркованных рядом автомобиля: внедорожник Mercedes-Benz (повреждена задняя часть), Opel Vectra и Audi A4 (повреждены фары).

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