В Минске ремонт автомобиля закончился пожаром
В Минске слесарь СТО пострадал в результате возгорания автомобиля. Пожар произошел накануне около пяти вечера во 2-м Велосипедном переулке.
В Минске слесарь СТО пострадал в результате возгорания автомобиля. Пожар произошел накануне около пяти вечера во 2-м Велосипедном переулке.
Прибывшие на место спасатели обнаружили горевший открытым пламенем ВАЗ-2108. Пожар был ликвидирован.
По информации МЧС, слесарь пытался снять топливный бак машины. Пожар, предположительно, произошел
В результате сотрудник СТО получил ожоги лица, головы, туловища и рук 1−3 степени (всего 45% тела). Он госпитализирован.
Ремонтировавшийся ВАЗ-2108 выгорел, повреждены также три припаркованных рядом автомобиля: внедорожник