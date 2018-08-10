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11:29 (мск), источник: Вести - Воронеж

На трассе под Воронежем рейсовый автобус влетел в две легковушки: есть пострадавшие

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Источник: AP 2018

В Воронежской области водитель рейсового автобуса MAN не справился с управлением и влетел в две легковушки, в результате чего пострадали люди. Авария произошла сегодня, 10 августа, в 9:40 на 521 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе, сообщает полиция.

Автобус ехал по маршруту «Нижний Новгород — Судак». В салоне находились 54 человека, среди которых 13 — несовершеннолетние. По данным правоохранителей, 47-летний водитель транспорта в какой-то момент потерял управление и влетел в «ВАЗ-2109» и Volkswagen Caddy, которые стояли на накопительной полосе для разворота в сторону села Отрадное.

В результате аварии пострадали люди, находившиеся в легковушках, но точные данные о числе жертв и степени тяжести их травм сообщат позднее. Известно, что из пассажиров автобуса никто не пострадал.

Правоохранители разбираются, какие обстоятельства привели к ДТП.

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