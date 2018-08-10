Успенская церковь XVIII века в Карелии полностью уничтожена пожаром

Ранее ведомство сообщало, что информация о пожаре поступила в пятницу в 09.33, погибших и пострадавших нет. На месте работают 24 человека, шесть единиц техники, выехали дополнительные пожарные подразделения. Сотрудница храма пояснила, что огонь начал распространяться с крыльца.

Церковь Успения Божией Матери расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Церковь возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769−1771 годов. Является памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.