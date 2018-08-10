Успенская церковь XVIII века в Карелии полностью уничтожена пожаром
ПЕТРОЗАВОДСК, 10 авг — РИА Новости. Здание Церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии сгорело полностью, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике.
ПЕТРОЗАВОДСК, 10 авг — РИА Новости. Здание Церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии сгорело полностью, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике.
Ранее ведомство сообщало, что информация о пожаре поступила в пятницу в 09.33, погибших и пострадавших нет. На месте работают 24 человека, шесть единиц техники, выехали дополнительные пожарные подразделения. Сотрудница храма пояснила, что огонь начал распространяться с крыльца.
«Сгорела полностью. Пожар охватил все здание полностью», — сказал представитель управления.
Церковь Успения Божией Матери расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Церковь возвышается на небольшом мысе, вдающемся в