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12:34 (мск), источник: РИА Новости

Успенская церковь XVIII века в Карелии полностью уничтожена пожаром

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 авг — РИА Новости. Здание Церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии сгорело полностью, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике.

Источник: ГУМЧС РФ по Республике Карелия

Ранее ведомство сообщало, что информация о пожаре поступила в пятницу в 09.33, погибших и пострадавших нет. На месте работают 24 человека, шесть единиц техники, выехали дополнительные пожарные подразделения. Сотрудница храма пояснила, что огонь начал распространяться с крыльца.

«Сгорела полностью. Пожар охватил все здание полностью», — сказал представитель управления.

Источник: ГУМЧС РФ по Республике Карелия

Церковь Успения Божией Матери расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Церковь возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769−1771 годов. Является памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Республике Карелия | Источник: РИА Новости
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