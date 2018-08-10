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11:46 (мск), источник: 365info.kz

Шесть человек погибли в ДТП близ Балхаша

Утром 10 августа в Карагандинской области произошла автоавария с шестью жертвами.

В 7.12 на автодороге Алматы — Екатеринбург в 50 км от города Балхаш в лоб столкнулись Nissan Qashqai и Lexus. Об этом сообщает today.kz. На месте скончались шестеро мужчин в возрасте от 27 до 31 года. Госпитализированы мальчик дошкольного возраста и его мать. Ребенок в тяжелом состоянии помещен в реанимацию..

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. После ДТП участок перекрыли, и водители пользуются объездным путем.

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