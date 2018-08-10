Шесть человек погибли в ДТП близ Балхаша

В 7.12 на автодороге Алматы — Екатеринбург в 50 км от города Балхаш в лоб столкнулись Nissan Qashqai и Lexus. Об этом сообщает today.kz. На месте скончались шестеро мужчин в возрасте от 27 до 31 года. Госпитализированы мальчик дошкольного возраста и его мать. Ребенок в тяжелом состоянии помещен в реанимацию..



Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. После ДТП участок перекрыли, и водители пользуются объездным путем.