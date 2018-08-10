В Пинске заведено уголовное дело на врача за неоказание своевременной помощи
Мужчина работал
Мужчина работал
10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача общей практики по факту неоказания медицинской помощи пациенту, повлекшего по неосторожности его смерть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.
Мужчина работал
Была назначена комиссионная
Для расследования уголовное дело направлено в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.