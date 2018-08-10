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12:21 (мск), источник: БЕЛТА

В Пинске заведено уголовное дело на врача за неоказание своевременной помощи

Мужчина работал врачом-терапевтом приемного отделения в Пинской центральной больнице.

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача общей практики по факту неоказания медицинской помощи пациенту, повлекшего по неосторожности его смерть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

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Мужчина работал врачом-терапевтом приемного отделения в Пинской центральной больнице. Во время дежурства в ночь с 11 на 12 февраля текущего года он без уважительных причин не оказал предусмотренную клиническими протоколами медицинскую помощь больному 1976 года рождения. В тот же день в палате пациент скончался.

Была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая выяснила правильность оказания (неоказания) медицинской помощи со стороны медработников больницы. Прокуратура возбудила в отношении врача уголовное дело ч.2 ст. 161 УК.

Для расследования уголовное дело направлено в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.

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