В Пинске заведено уголовное дело на врача за неоказание своевременной помощи

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача общей практики по факту неоказания медицинской помощи пациенту, повлекшего по неосторожности его смерть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Мужчина работал врачом-терапевтом приемного отделения в Пинской центральной больнице. Во время дежурства в ночь с 11 на 12 февраля текущего года он без уважительных причин не оказал предусмотренную клиническими протоколами медицинскую помощь больному 1976 года рождения. В тот же день в палате пациент скончался.