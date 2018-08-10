В Приморье возбудили дело после исчезновения восьмилетнего мальчика

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту пропажи восьмилетнего мальчика в Приморском крае, сообщает 10 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, ребенок пропал вечером 9 августа в поселке Розино. На место происшествия выехали следователи, которые опрашивают местных жителей и законных представителей.