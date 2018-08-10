В МЧС рассказали о загоревшемся на омском предприятии бензовозе

Днем пятницы серьезное происшествие случилось на Левом берегу. На промышленном предприятии на улице 2-я Солнечная около полудня произошел пожар: огонь охватил цистерну, в которой было 7 тонн солярки. Пламя было настолько сильным, что клубы черного дыма горожане заметили за много километров от этого места.

— Загорелся бензовоз, перевозивший дизельное топливо. Звонок о происшествии поступил в дежурную часть в 12.36 по местному времени. В 13.02 открытый огонь был ликвидирован, в 13.10 пожар потушен. На месте работали 7 единиц техники и 29 сотрудников. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, — рассказали сайту «Комсомольская правда» в Омске в пресс-службе регионального МЧС.