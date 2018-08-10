Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Стас Костюшкин растрогал соцсети снимком с младшим сыном
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Стильные Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вышли в свет
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого - СМИ
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
11:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В МЧС рассказали о загоревшемся на омском предприятии бензовозе

Причиной происшествия стала разгерметизация емкости.

Днем пятницы серьезное происшествие случилось на Левом берегу. На промышленном предприятии на улице 2-я Солнечная около полудня произошел пожар: огонь охватил цистерну, в которой было 7 тонн солярки. Пламя было настолько сильным, что клубы черного дыма горожане заметили за много километров от этого места.

— Загорелся бензовоз, перевозивший дизельное топливо. Звонок о происшествии поступил в дежурную часть в 12.36 по местному времени. В 13.02 открытый огонь был ликвидирован, в 13.10 пожар потушен. На месте работали 7 единиц техники и 29 сотрудников. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, — рассказали сайту «Комсомольская правда» в Омске в пресс-службе регионального МЧС.

По одной из версий, пожар произошел из-за разгерметизации емкости с нефтепродуктом. К счастью, обошлось без жертв: во время ЧП никто не пострадал.

Все новости региона
 Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе
Сборная Украины по футболу отказалась поселяться в отель "Москва" в Чехии
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
«Цунами из облаков» накрыло американский город
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Ученые опровергли миф о вреде соли
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Туристы сыграют на лире. Станет ли отдых в Турции дешевле
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь