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15:28 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре бездомный убил женщину в подъезде

В Краснодаре задержали бездомного, который 30 июля на лестничной площадке многоквартирного дома убил женщину.

По версии следствия, что 30 июля бездомный ночевал в подъезде многоквартирного дома на улицу Тургенева. Утром пришла уборщица и попросила его уйти. Тогда 41-летний мужчина достал кухонный нож и ударил им женщину в грудь, от чего она скончалась. После убийства подозреваемый скрылся, а 39-летнюю женщину обнаружили жильцы дома и вызвали полицию.

Бездомного задержали и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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