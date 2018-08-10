В Краснодаре бездомный убил женщину в подъезде

По версии следствия, что 30 июля бездомный ночевал в подъезде многоквартирного дома на улицу Тургенева. Утром пришла уборщица и попросила его уйти. Тогда 41-летний мужчина достал кухонный нож и ударил им женщину в грудь, от чего она скончалась. После убийства подозреваемый скрылся, а 39-летнюю женщину обнаружили жильцы дома и вызвали полицию.