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13:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Следователи озвучили официальную версию гибели воронежского выпускника, выпавшего из поезда

Парня собирались высадить из-за сорванного стоп-крана.

СК на транспорте озвучил официальную версию гибели выпускника из Россоши 18-летнего Вадима Кутелева. Напомним, парень погиб, выпав из поезда на перегоне станций «Поварово — Подсолнечная».

По предварительным данным, 30 июля компания молодых людей ехала на поезде «Воронеж — Санкт — Петербург», во время пути ребята пили алкоголь. После проезда станции «Москва — Курская» 18-летний парень сорвал стоп-кран, из-за чего начальник поезда решил высадить нарушителя на станции «Тверь». После того, как молодому человеку объявили о высадке, он зашел в туалет, где через пять минут вылез из окна поезда и выпал на насыпь железнодорожного полотна.

— В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, дополнительно обследовали вагон, назначили необходимые медицинские исследования, опросили работников «РЖД», пассажиров поезда, — сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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