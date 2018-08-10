Следователи озвучили официальную версию гибели воронежского выпускника, выпавшего из поезда
Парня собирались высадить
Парня собирались высадить
СК на транспорте озвучил официальную версию гибели выпускника из Россоши 18-летнего Вадима Кутелева. Напомним, парень погиб, выпав из поезда на перегоне станций «Поварово — Подсолнечная».
По предварительным данным, 30 июля компания молодых людей ехала на поезде «Воронеж — Санкт — Петербург», во время пути ребята пили алкоголь. После проезда станции «Москва — Курская» 18-летний парень сорвал
— В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, дополнительно обследовали вагон, назначили необходимые медицинские исследования, опросили работников «РЖД», пассажиров поезда, — сообщила