Следователи озвучили официальную версию гибели воронежского выпускника, выпавшего из поезда

По предварительным данным, 30 июля компания молодых людей ехала на поезде «Воронеж — Санкт — Петербург», во время пути ребята пили алкоголь. После проезда станции «Москва — Курская» 18-летний парень сорвал стоп-кран, из-за чего начальник поезда решил высадить нарушителя на станции «Тверь». После того, как молодому человеку объявили о высадке, он зашел в туалет, где через пять минут вылез из окна поезда и выпал на насыпь железнодорожного полотна.