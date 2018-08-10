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11:57 (мск), источник: РИА Новости

Росприроднадзор проверит оператора горевшей три дня свалки в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 авг — РИА Новости. Департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу в рамках возбужденного административного дела проверит работу оператора мусорного полигона, который три дня горел в Новосибирске, сообщает федеральное природоохранное ведомство.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось, мусор на полигоне «Левобережный» возле Хилокского рынка начал гореть утром во вторник. Горение уже через несколько часов было локализовано на площади в 3 тысячи квадратных метров, однако полностью потушить свалку не удалось. В четверг власти Новосибирска сообщили, что пожар будет ликвидирован до конца суток.

«Департамент Росприроднадзора по СФО расследует административное дело в отношении организации, обслуживающей полигон в Новосибирске (статья КоАП РФ “несоблюдение экологических требований при эксплуатации объекта”). Инспекторы находятся на месте происшествия, производится отбор проб воздуха. Результаты исследований будут известны в ближайшее время», — говорится в сообщении.

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В мэрии Новосибирска в пятницу РИА Новости сообщили, что возгорание, как и планировалось, было полностью ликвидировано в четверг. В настоящее время на полигоне проводятся плановые работы по его обслуживанию. Замеры воздуха во вторник и среду не выявили превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ.

Свою проверку по факту пожара на свалке начало и управление Роспотребнадзора по Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что в районах жилой застройки, попавших в зону возгорания, ведется мониторинг воздуха на содержание вредных веществ. По состоянию на четверг, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, выделяющихся при горении, не выявлено, жалобы от населения на запах гари в управление не поступали. «В отношении организации МУП “Спецавтохозяйство”, эксплуатирующей полигон, управлением проводится проверка. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации полигона будут применены меры согласно законодательства», — говорится в сообщении.

«Чтобы предотвратить повторное задымление, проливку ранее горевших участков и отсыпку грунта в плановом порядке будут вести еще несколько дней. Ситуация находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Новосибирской области», — сообщили в свою очередь в ГУМЧС.

В Росприроднадзоре уточнили, что в связи с возгоранием чрезвычайная ситуация не объявлялась. Ликвидация пожара проводилась силами МУП «Спецавтохозяйство», обслуживающего полигон, муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска и регионального главка МЧС.

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