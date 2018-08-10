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15:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Свалку возле Хилокского рынка будут поливать водой еще несколько дней

В областном МЧС сообщили, что открытого огня на свалке нет, оставшиеся очаги тления заливают водой и засыпают грунтом.

Источник: ГУ МЧС ПО НСО

Свалку возле Хилокского рынка будут поливать водой и засыпать землей еще несколько дней, чтобы исключить риск повторного возгорания, сообщает ГУ МЧС по НСО.

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«Чтобы предотвратить повторное задымление, проливку ранее горевших участков и отсыпку грунта в плановом порядке будут вести еще несколько дней», — рассказали сотрудники МЧС.

В ведомстве отметили, что за три дня тушения пожара израсходовали более 3 000 кубометров грунта и 1 200 кубометров воды. Поливали водой и бульдозеры, чтобы они не перегрелись.

«В настоящее время открытого горения нет, происходит ликвидация глубинного тления на вертикальном откосе свалки на площади около 100 квадратных метров. Оставшийся очаг заливают водой, кроме того, вся зона, которая ранее была пройдена огнем, засыпается и утрамбовывается грунтом. Дым в левобережной части Новосибирска рассеялся», — заключили в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что несколько дней горит мусорный полигон на окраине Новосибирска, вблизи Хилокского рынка. Предварительное расследование показало — свалку подожгли специально накануне утром. Новосибирцы, живущие в разных частях города, жаловались на дым, а Роспотребнадзор начал проверку.

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