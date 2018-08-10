Сотрудник магазина бытовой техники продавал украденный товар
Продавец магазина бытовой техники в Калининграде попался на краже товара. Полицейские выяснили, что компьютерные аксессуары он перепродавал, сообщает
Продавец магазина бытовой техники в Калининграде попался на краже товара. Полицейские выяснили, что компьютерные аксессуары он перепродавал, сообщает
30-летний мужчина уже был судим за угон автомобиля. На этот раз он вынес со склада магазина на улице А. Невского товара на 220 тысяч рублей. Аксессуары он продал, а деньги потратил.
«В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье “Присвоение”. Данная статья включает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — отметили в МВД.