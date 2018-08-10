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16:13 (мск), источник: АиФ Калининград

Сотрудник магазина бытовой техники продавал украденный товар

Продавец магазина бытовой техники в Калининграде попался на краже товара. Полицейские выяснили, что компьютерные аксессуары он перепродавал, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

30-летний мужчина уже был судим за угон автомобиля. На этот раз он вынес со склада магазина на улице А. Невского товара на 220 тысяч рублей. Аксессуары он продал, а деньги потратил.

«В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье “Присвоение”. Данная статья включает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — отметили в МВД.

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