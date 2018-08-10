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12:13 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму пограничники изъяли краснокнижных белугу и осетра у браконьеров

СИМФЕРОПОРЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у злоумышленника в Ялте белугу и русского осетра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что пограничники получили сведения о нелегальной транспортировке гражданином РФ краснокнижной рыбы и отправились на перехват злоумышленника в район одного из причалов города Ялта.

Задержав разыскиваемый автомобиль, сотрудники Погрануправления нашли в его багажнике две рыбы, как позже выяснилось — белугу и русского осетра общим весом около 14 кг.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

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