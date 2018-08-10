В Крыму пограничники изъяли краснокнижных белугу и осетра у браконьеров

Отмечается, что пограничники получили сведения о нелегальной транспортировке гражданином РФ краснокнижной рыбы и отправились на перехват злоумышленника в район одного из причалов города Ялта.
Задержав разыскиваемый автомобиль, сотрудники Погрануправления нашли в его багажнике две рыбы, как позже выяснилось — белугу и русского осетра общим весом около 14 кг.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».