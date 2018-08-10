Пешеходный мост рухнул в реку в Свердловской области, проводится проверка
Екатеринбург. 10 августа.
Екатеринбург. 10 августа.
Установлено, что
«Дорожное движение в частном секторе на указанной улице приостановлено. В настоящее время ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.
Прокуратура даст правовую оценку действиям местных чиновников в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в
«Жизнеобеспечение населения не нарушено», — говорится в сообщении.
Коммунальные службы планируют к 20:00 по местному времени (18:00 мск) восстановить дорогу.