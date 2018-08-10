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12:34 (мск), источник: Интерфакс

Пешеходный мост рухнул в реку в Свердловской области, проводится проверка

Екатеринбург. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура в Свердловской области проводит проверку в связи с обрушением пешеходного моста в Кировграде, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что из-за сильных дождей уровень воды в реке Южная Шуралка повысился. В результате в ночь на пятницу часть дороги размыло, пешеходный мост, соединяющий улицы Пушкина и Некрасова, обрушился.

«Дорожное движение в частном секторе на указанной улице приостановлено. В настоящее время ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Прокуратура даст правовую оценку действиям местных чиновников в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе ведомства, длина металлического моста около восьми метров, он расположен параллельно автомобильной дороге.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области добавляет, что в Кировграде из-за ливней размыло автодорогу местного значения рядом с обрушившимся пешеходным мостом. Есть пути объезда.

«Жизнеобеспечение населения не нарушено», — говорится в сообщении.

Коммунальные службы планируют к 20:00 по местному времени (18:00 мск) восстановить дорогу.

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