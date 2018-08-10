На ул. Киевской при движении загорелся автомобиль
В Калининграде при движении по проезжей части загорелся автомобиль. Об этом сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».
В Калининграде при движении по проезжей части загорелся автомобиль. Об этом сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».
Инцидент произошёл утром 10 августа. Водитель успел покинуть салон.
Отмечается, что никто из очевидцев происшествия не остановился, чтобы помочь.
На место происшествия выезжали скорая и пожарные.