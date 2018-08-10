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14:05 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Киевской при движении загорелся автомобиль

В Калининграде при движении по проезжей части загорелся автомобиль. Об этом сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».

Инцидент произошёл утром 10 августа. Водитель успел покинуть салон.

Отмечается, что никто из очевидцев происшествия не остановился, чтобы помочь.

На место происшествия выезжали скорая и пожарные.

Во время загрузки произошла ошибка.
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