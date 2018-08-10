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15:29 (мск), источник: Publika.md

Крупный пожар на мебельной фабрике в Комрате попал на видео

В Комрате произошел пожар на мебельной фабрике, которой руководит супруга нынешнего градоначальника Сергея Анастасова.

Источник: Publika.md

Видеозапись с места события опубликовали на портале Gagauzinfo.MD.

По данным портала, на месте происшествия работают как минимум пять пожарных расчетов — из Комрата, Чадыр-Лунги и Чимишлии. Точное количество спецмашин неизвестно, поскольку они периодически меняются, пополняя запасы воды.

На месте находятся и представители правоохранительных органов и скорой помощи. Место возгорания оцеплено, людей близко к зданию фабрики не подпускают. По предварительным данным, в результате возгорания рабочие фабрики не пострадали — их успели эвакуировать.

Во время загрузки произошла ошибка.

(UPDATE 12:20) «На данный момент пожар локализован, продолжается тушение. Пострадавших нет», — сказал главный специалист отдела пожарной безопасности УЧС Гагаузии Федор Чебан.

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