Крупный пожар на мебельной фабрике в Комрате попал на видео

По данным портала, на месте происшествия работают как минимум пять пожарных расчетов — из Комрата, Чадыр-Лунги и Чимишлии. Точное количество спецмашин неизвестно, поскольку они периодически меняются, пополняя запасы воды.



На месте находятся и представители правоохранительных органов и скорой помощи. Место возгорания оцеплено, людей близко к зданию фабрики не подпускают. По предварительным данным, в результате возгорания рабочие фабрики не пострадали — их успели эвакуировать.