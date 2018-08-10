Крупный пожар на мебельной фабрике в Комрате попал на видео
В Комрате произошел пожар на мебельной фабрике, которой руководит супруга нынешнего градоначальника Сергея Анастасова.
В Комрате произошел пожар на мебельной фабрике, которой руководит супруга нынешнего градоначальника Сергея Анастасова.
Видеозапись с места события опубликовали на портале Gagauzinfo.MD.
По данным портала, на месте происшествия работают как минимум пять пожарных расчетов — из Комрата,
На месте находятся и представители правоохранительных органов и скорой помощи. Место возгорания оцеплено, людей близко к зданию фабрики не подпускают. По предварительным данным, в результате возгорания рабочие фабрики не пострадали — их успели эвакуировать.
(UPDATE 12:20) «На данный момент пожар локализован, продолжается тушение. Пострадавших нет», — сказал главный специалист отдела пожарной безопасности УЧС Гагаузии Федор Чебан.