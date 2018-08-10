Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Найден» пилот пропавшего малайзийского Boeing
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Стас Костюшкин растрогал соцсети снимком с младшим сыном
Пенсионеров хотят лишить прав распоряжаться собственной квартирой
Джонатан Риз Майерс украсил обложку Event Magazine
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого: Кобзон
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50
Джонатан Риз Майерс украсил обложку Event Magazine
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
14:28 (мск), источник: Nur.kz

Девятилетний мальчик вновь угнал чужое авто и совершил аварию в Уральске

В Уральске ребенок угнал за три дня два автомобиля и разбил три машины. Сейчас сотрудники МПС ДВД ЗКО решают вопрос по привлечению его родителей к административной ответственности, передает NUR.KZ.

Как сообщили в местной полицейской службе, угон микроавтобуса «Тойота» был совершен в 22.30 9 августа от магазина «Теремок», который расположен на улице Есенжанова. Водитель угнанной машины сразу же заявил в полицию и был объявлен план «Перехват».

Читайте также
Названа причина схода вагонов в Жамбылской области

«На требования полицейских остановиться, водитель продолжил движение. Была привлечена еще одна машина. Угонщик был принудительно остановлен возле моста у завода “Омега”. Выяснилось, что это мальчик, который совершил угон автомобиля 6 августа. Микроавтобусу причинен ущерб, но его владелец написал заявление, что он не имеет претензий», — сообщил заместитель начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебек Куспаев.

В полиции заявили, что родители подростка будут привлечены к ответственности по статье 127 КоАП РК (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, что 6 августа ребенок угнал Suzuki и столкнулся на нем с «Ладой-Гранта».

Все новости региона
Нацбанк приостановил лицензию известной страховой компании
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
Медведь напал на человека в центре Архангельска
Необычное поведение тасманийского дьявола снято лесной камерой
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством
Ученые опровергли миф о вреде соли
По американскому городу прокатилось «цунами из облаков» (видео)
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь