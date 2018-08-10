Девятилетний мальчик вновь угнал чужое авто и совершил аварию в Уральске

Как сообщили в местной полицейской службе, угон микроавтобуса «Тойота» был совершен в 22.30 9 августа от магазина «Теремок», который расположен на улице Есенжанова. Водитель угнанной машины сразу же заявил в полицию и был объявлен план «Перехват».

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«На требования полицейских остановиться, водитель продолжил движение. Была привлечена еще одна машина. Угонщик был принудительно остановлен возле моста у завода “Омега”. Выяснилось, что это мальчик, который совершил угон автомобиля 6 августа. Микроавтобусу причинен ущерб, но его владелец написал заявление, что он не имеет претензий», — сообщил заместитель начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебек Куспаев.

В полиции заявили, что родители подростка будут привлечены к ответственности по статье 127 КоАП РК (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).