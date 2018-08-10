Гражданин Узбекистана избил и ограбил жительницу Хабаровска

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Хабаровском крае пойдет по суд узбекистанец, который напал на местную жительницу, избил ее и ограбил. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Злоумышленник отобрал у девушки телефон, с которым собирался вернуться в республику.

Как выяснили правоохранители, обвиняемый отдыхал в кафе в одной компании с потерпевшей. В разгар веселья девушка решила оставить друзей и ушла вместе с подругой. Разочарованный иностранец догнал ее и хотел вернуть, однакл у него ничего не вышло. После полученного отказа мигрант ударил потерпевшую по голове, а после выхватил у нее сотовый телефон.

Девушка вырвалась и убежала, а позднее обратилась в полицию.