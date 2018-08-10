Из-за падения балясины на голову иркутянки начали проверку
В здании проведут проверку и собственника обяжут отремонтировал декор на нем.
В здании проведут проверку и собственника обяжут отремонтировал декор на нем.
Проверку начали
Выяснилось, что другие балясины на этом здании уже демонтировали, вероятно, чтобы не допустить еще одного обрушения. Сейчас устанавливается состав владельцев здания, чтобы провести внеплановую проверку. После нее собственникам выдадут предписание о восстановление элементов декора и приведении в нормативный вид других элементов здания. Кроме того, собственника вероятно привлекут к ответственности по статье 7.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». По ней может быть наложен штраф для физических лиц 20 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 тыс. рублей.
Здание аптеки № 1 было построено по проекту известного иркутского архитектора Алексея Кузнецова в 1898 — 1901 годах для частной аптеки провизора Моисея Григорьевича Писаревского. Здание поставлено на государственную охрану решением Иркутского облисполкома в июне 1980 года, зарегистрировано в Едином государственном реестре объектов культурного наследия. По результатам проведенной инвентаризации объекта культурного наследия «Аптека № 1» в ноябре 2008 года состояние объекта было определено как удовлетворительное.