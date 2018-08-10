Из-за падения балясины на голову иркутянки начали проверку

Выяснилось, что другие балясины на этом здании уже демонтировали, вероятно, чтобы не допустить еще одного обрушения. Сейчас устанавливается состав владельцев здания, чтобы провести внеплановую проверку. После нее собственникам выдадут предписание о восстановление элементов декора и приведении в нормативный вид других элементов здания. Кроме того, собственника вероятно привлекут к ответственности по статье 7.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». По ней может быть наложен штраф для физических лиц 20 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 тыс. рублей.