В Самаре на Ново-Садовой 18-летняя автомобилистка наехала на бабушку

В четверг, 9 августа, управлявшая ВАЗ-2115 18-летняя девушка, проезжая по внутриквартальному проезду дома № 198 «А» улицы Ново-Садовой сбила 70-летнюю женщину, шедшую в попутном направлении справой стороны по ходу движения «пятнадцатой», сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.

Попавшая под машину пенсионерка получила травмы головы и была госпитализирована в лечебное учреждение.