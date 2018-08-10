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13:05 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на Ново-Садовой 18-летняя автомобилистка наехала на бабушку

Сбитая машиной пенсионерка госпитализирована.

В четверг, 9 августа, управлявшая ВАЗ-2115 18-летняя девушка, проезжая по внутриквартальному проезду дома № 198 «А» улицы Ново-Садовой сбила 70-летнюю женщину, шедшую в попутном направлении справой стороны по ходу движения «пятнадцатой», сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.

Попавшая под машину пенсионерка получила травмы головы и была госпитализирована в лечебное учреждение.

По факту наезда автомобиля на пешехода проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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