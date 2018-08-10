В Самаре на Ново-Садовой 18-летняя автомобилистка наехала на бабушку
Сбитая машиной пенсионерка госпитализирована.
Сбитая машиной пенсионерка госпитализирована.
В четверг, 9 августа, управлявшая ВАЗ-2115 18-летняя девушка, проезжая по внутриквартальному проезду дома № 198 «А» улицы
Попавшая под машину пенсионерка получила травмы головы и была госпитализирована в лечебное учреждение.
По факту наезда автомобиля на пешехода проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.