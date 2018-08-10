Экс-депутат краснодарской гордумы Георгий Стрельников обвиняется в мошенничестве

Как стало известно «Ъ-Юг», обвиняемым является бывший депутат городской думы Краснодара, избиравшийся в гордуму от «Единой России» в течение трех созывов, в последнем созыве (выборы состоялись в 2015 г.) господин Стрельников был заместителем председателя комитета по промышленности, транспорту и связи. В марте текущего года глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес в гордуму представление о досрочном прекращении полномочий Георгия Стрельникова, с чем согласились депутаты. Основанием для лишения депутатского статуса господина Стрельникова стало то, что он предоставил недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы. Господин Стрельников обжаловал это решение в суде, однако ничего не добился.



По данным «Ъ-Юг», в 2017 г. в отношении Георгия Стрельникова было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, по версии следствия, господин Стрельников был трудоустроен в муниципальном казенном учреждении «Электронный Краснодар» (компания занимается развитием телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий в муниципалитете), хотя статус депутата не позволял ему работать в подведомственном мэрии учреждении. Обвинение утверждает, что за время своей работы господин Стрельников незаконно получил заработную плату в сумме 1,2 млн руб. (обвиняемый в ходе следствия полностью выплатил эту сумму).